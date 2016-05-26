Москва, 26 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Рубль вновь полностью зависим от динамики нефти, так как история с налоговыми выплатами исчерпала себя, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Небольшую порцию позитива российская валюта получила и от экономических данных, подтвердивших, что уровень безработицы в апреле снизился до 5,9% от 6,0% месяцем ранее. Кроме того, порадовало российский рынок и успешное размещение еврооблигаций впервые с 2013 года», — пояснила Афанасьева.

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«На 26 мая у пары USD/RUB потенциал для дальнейшего падения существует, однако небольшой, так как Brent ожидает непродолжительное укрепление после прохождения отметки 50,00 долл./барр. Вполне вероятно, что нефть после первых попыток начнет коррекцию в район 49,00, что позволит паре вернуться выше 66,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы валют на 26 мая. Евро потерял в цене 1,5753 рубля и расположился на уровне 73,4596 рубля за единицу. Доллар упал на 1,1544 рубля — до 65,8949 рубля за единицу. Нефть марки Brent сегодня достигла $50 за баррель.