Вашингтон, 26 мая, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Херд подала заявление на развод с известным актёром Джонни Деппом, запросив выплату алиментов. Причина такого решения, как заявила Херд, заключается в «неразрешимых противоречиях» с супругом, сообщает портал TMZ.

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Херд подала заявление на развод 23 мая, но СМИ узнали об этом лишь спустя три дня. Издание уточняет, что, как указала актриса в заявлении, она ушла от мужа через два дня после того, как умерла его мать: супруги расстались 22 мая.

Отмечается, что Херд и Депп при регистрации брака не оформляли брачный договор. Стоит отметить, что в официальном браке они находились с февраля 2015 года.

Напомним, что сейчас актрисе Херд 30 лет. С Деппом она познакомилась в 2011 году во время съёмок фильма «Ромовый дневник».