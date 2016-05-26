Барнаул, 26 мая, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Барнауле у бывшего торгового дома «Сухов с сыновьями», который является памятником архитектуры, появится новый владелец, об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

видеокадр программы «Вести-Алтай» Барнаульский торговый дом «Сухов с сыновьями»

В 2016 году этому историческому зданию исполняется 136 лет. Оно по-прежнему служит коммерческому делу. Сейчас там находятся три магазина, где продают продукты, одежду и канцелярские товары под общей вывеской «Универмаг». Второй этаж заброшен и разрушается.

Как пояснила замначальника отдела культурного наследия краевого управления по культуре Ольга Егозова, поскольку этот объект представляет собой культурное наследие регионального значения, по законодательству разрешается только его реставрация в первоначальном виде.

«Постановлением Алтайского краевого Законодательного собрания объект включен в прогнозный план приватизации имущества Алтайского края на 2016 год. Новому собственнику предстоит провести реставрацию. Сейчас, во избежание несчастных случаев, доступ на объект ограничен», — пояснила чиновница.

Сейчас готовятся документы для полной консервации уникального здания. В дальнейшем его выставят на аукцион.

Дом «Сухов с сыновьями» был построен в 1880 году. До революции первый этаж здания занимали торговые залы, на втором размещались конторы и квартиры приказчиков. В 1998 году дом пережил крупный пожар, после которого капитально так и не ремонтировался.