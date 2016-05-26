Салехард, 26 мая, 2016, 08:16 — ИА Регнум. На Ямале 25 мая дан старт круглогодичной отгрузки ямальской нефти через арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

gazprom.ru Отгрузка ямальской нефти через морской терминал «Ворота Арктики»

В торжественной первой загрузке танкера нефтью с терминала «Ворота Арктики» в режиме прямого телемоста принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы сегодня начнём новый этап освоения Ямала, по сути, новый этап освоения Новопортовского месторождения. Это знаковое, большое событие, имею в виду, что и проект — один из самых капиталоёмких в нефтегазовой отрасли в России. За последние три года 186 миллиардов было направлено на реализацию этого проекта, применены новейшие технические решения, высокотехнологичные решения, связанные с работой в таких суровых условиях на полуострове Ямал, в самой северной его точке. Впервые нефть будет отгружаться не по трубопроводам, а морем», — заявил глава государства.

Новопортовское месторождение углеводородов было открыто более 50 лет. Долгое время из-за отсутствия технологии разработки месторождения и транспортировки нефти оно не осваивалось. Применение новых современных новаций позволило начать разработку месторождения в этом веке. Ямальская нефть сорта «Novy Port» характеризуется высоким качеством, относится к легким нефтям с низким содержанием серы, что дает сорту дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках нефти. Эта ямальская нефть «Novy Port» более качественна, чем нефть марки Brent, и торгуется с премией к нефти марки Brent.

gazprom.ru Схема магистральных газопроводов и месторождений в ЯНАО

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту РФ, что терминал находится в 700 километрах от существующей трубопроводной инфраструктуры. И с Новопортовским месторождением «Ворота Арктики» соединяет нефтепровод длиной более 100 километров. Проектная мощность терминала составляет до 8,5 млн тонн нефти. Терминал позволяет осуществлять отгрузку нефти в экстремальных природно-климатических условиях: это температура до минус — 50 С, скорость ветра до 40 метров в секунду и толщина льда в Обской губе до 2,5 метров. Терминал является морским, с берегом его соединяет морской нефтепровод. Терминал башенного типа; высота крана над уровнем воды составляет 61 метр, 78 метров — это длина поворотного стола.

Арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» полностью соответствует самым высоким требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды, утверждают газпромовцы. На терминале применена так называемая технология нулевого сброса, это значит, что вредные, загрязняющие вещества не попадут в акваторию Обской губы. Он полностью автоматизирован и управляется с берега. Аналогов такому терминалу в мире нет.

«Мы продолжаем строительство высокотехнологичных горизонтальных скважин на месторождении. Мы расширяем и развиваем наземную инфраструктуру. Ведется строительство мощной электростанции. На Выборгской судоверфи мы приступили к строительству новых современных, мощных ледоколов, которые будут работать на этом проекте. В проект инвестировано уже 186 миллиардов рублей, но за время эксплуатации данного проекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 1,5 триллиона рублей», — заявил генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.