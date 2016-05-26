Вашингтон, 26 мая, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Основная проблема нынешнего Пентагона сводится к тому, что его структура построена таким образом, что в некоторых областях военные закупки производятся крайне неэффективно, в результате чего вооруженные силы могут получить устаревшее оборудование, тогда как технологии уйдут далеко вперед.

ИА REGNUM Пентагон

Для преодоления сложившийся ситуации командованию вооруженных сил США нужно реформировать эту систему, научиться более гибким образом сотрудничать с частным сектором, при этом командование должно соблюдать необходимый баланс в делегировании и выполнении работ самостоятельно, пишет Дейв Маджумдар в статье для National Interest.

Наличие проблемы отмечает и глава Минобороны США Эштон Картер, который выступил 25 мая перед аудиторией в Военно-морском колледже в Ньюпорте, штат Род-Айленд. «У нас вечная проблема соединить достижения в областях исследований и разработок с производством», — заявил министр обороны.

Дело в том, что система закупок Пентагона строилась таким образом, чтобы приобретать дорогую военную технику, вроде огромных боевых кораблей, на постройку которых уйдет значительное время, однако с учетом темпов развития технологий эта структура не достигает больше нужного уровня эффективности. За неё Пентагон, по словам Картера, цепляется «рефлекторно», что неприемлемо в таких областях, как БПЛА и кибератаки.

Также с приходом информационного века, гражданский сектор намного опередил оборонку, переняв пальму первенства в создании инноваций. Это видно даже в сфере создания реактивных двигателей. Таким образом, отмечает Картер, Пентагону нужно плотнее взаимодействовать с гражданским сектором, в котором сроки исчисляются месяцами, а не годами, как привыкли в американском военном ведомстве.

Однако просто отдать в гражданский сектор оборонные проекты нельзя, подчеркивает Картер, поскольку в таком случае велика вероятность того, что они будут провалены. В частности, министр обороны напоминает о программе Боевых систем будущего (Future Combat Systems), в рамках которой большая часть ответственности была передана в частный сектор, который не справился с поставленной задачей.

Таким образом, чтобы выйти из сложившегося положения, Пентагону необходимо провести реформу своей системы военных закупок. Только тогда новые технологии из научно-технической области смогут перейти в сферу производства более оперативно. При этом нужно соблюдать баланс контроля и делегирования работ, чтобы более активный частный сектор смог более эффективно удовлетворить нужды оборонного ведомства.