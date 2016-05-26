Москва, 26 мая, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Правительство РФ распределило 10,85 млрд рублей доходов федерального бюджета от взимания платы с грузовых автомобилей с помощью системы «Платон», говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

ИА REGNUM Грузовые автомобили

Средства будут направлены в 24 субъекта Федерации, включая 20 городов, в которых есть наиболее острая потребность в улучшении состояния автомобильных дорог.

Такое решение было принято по итогам селекторного совещания о мерах по улучшению состояния региональных и муниципальных дорог, которое состоялось 29 апреля 2016 года.

С помощью бюджетных трансфертов будут решаться неотложные задачи по «восстановлению и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в городах».