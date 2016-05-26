Нью-Йорк, США, 26 мая, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила после освобождения гражданки Украины Надежды Савченко, осужденной в России, что Вашингтон продолжит давление на Москву с целью добиться «исполнения Минских договоренностей». Об этом говорится в распространенном заявлении Пауэр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Приветствуя освобождение и воссоединение с семьей Савченко, постпред напомнила, что в заключении продолжают находиться граждане Украины Олег Сенцов и Александр Кольченко — их «несправедливо удерживают» в России.

В связи с этим США «продолжат оказывать давление на Россию», чтобы Москва выполнила Минские соглашения. Пауэр поясняет, что выполнение соглашений включает в себя, помимо освобождения «незаконно задержанных людей», — возвращение Крыма Украине и вывод российских сил из Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта родственницы погибших журналистов ВГТРК — Марианна Волошина (сестра звукооператора Антона Волошина) и Екатерина Корнелюк (вдова специального корреспондента Игоря Корнелюка) встретились с главой общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

После этого женщины обратились к Путину с просьбой о помиловании Савченко. Решение о помиловании Савченко Путин подписал 25 мая. В этот же день Порошенко помиловал Ерофеева и Александрова. Они направились в Москву, а Савченко — в Киев.