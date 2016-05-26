Москва, 26 мая, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Баррель Brent в ходе торгов 25 мая впервые с ноября 2015 года превысил отметку $50, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 7:37 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $50,10 за баррель, прибавив в ходе торгов 2,974%. Фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени выросли на 2,624%, достигнув $49,93 за баррель.

К 4:34 мск Brent торговалась по $50,04 за баррель. Цена июльских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI к этому времени выросла до $49,84 за баррель.

Нефть растет на данных из США о снижении коммерческих запасов топлива за неделю — до 537,1 млн баррелей (— 4,2 млн баррелей). Сокращение запасов в два раза превысило ожидания аналитиков.