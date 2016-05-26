Пекин, 26 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. С какими трудностями столкнется Китай при строительстве «Шелкового пути», а также какое место в этом процессе занимает Иран, расположившийся аккуратно посередине между Китаем и Европой, анализирует редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экономические преимущества строительства «Шелкового пути» для Китая неоспоримы: и уменьшение времени, которое проводят товары в пути, и снижение издержек. Да только не всем такая «свобода торговли» по душе. Определить этих «кого-то» не так уж и сложно, если учесть, что в недавнем обострении Нагорно-Карабахского конфликта азербайджанская армия выступила, по сути, против китайских и иранских интересов в регионе.

Также важна в этом смысле и политика Израиля, которая, несмотря на все видимые разногласия, очевидно идет в фарватере США. Которые будут всеми силами препятствовать успеху «Шелкового пути».

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