Джонни Депп и Эмбер Херд разводятся
Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Голливудская актриса Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом 23 мая, через три дня после смерти матери Деппа, сообщает портал TMZ.
Причиной своего решения расторгнуть брак Херд назвала «непреодолимые разногласия». По данным издания, актеры не заключали брачный контракт, однако 30-летняя актриса намерена требовать с Деппа алименты.
Уточняется, что звезда фильмов «Пираты Карибского моря» обратился к судье через своего адвоката Лауру Вассер с просьбой отклонить прошение Хёрд об алиментах. По утверждению актрисы, пара фактически рассталась 22 мая.
Херд и Депп познакомились в 2011 году на на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. О помолвке было объявлено двумя годами позже, а в феврале 2015 года состоялась свадьба.