Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Голливудская актриса Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом 23 мая, через три дня после смерти матери Деппа, сообщает портал TMZ.

styl.pl Джонни Депп и Эмбер Херд

Причиной своего решения расторгнуть брак Херд назвала «непреодолимые разногласия». По данным издания, актеры не заключали брачный контракт, однако 30-летняя актриса намерена требовать с Деппа алименты.

Уточняется, что звезда фильмов «Пираты Карибского моря» обратился к судье через своего адвоката Лауру Вассер с просьбой отклонить прошение Хёрд об алиментах. По утверждению актрисы, пара фактически рассталась 22 мая.

Херд и Депп познакомились в 2011 году на на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. О помолвке было объявлено двумя годами позже, а в феврале 2015 года состоялась свадьба.