Вашингтон, 26 мая, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри прокомментировал помилование президентом России Владимиром Путиным украинской диверсантки Надежды Савченко. По его мнению, Россия, «освободив Савченко, тем самым выполнила важную часть Минских соглашений». Заявление Керри опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

Керри заявил, что он приветствует возвращение Савченко на Украину. «Её освобождение после долгих мытарств является важной частью выполнения обязательств России по Минским соглашениям и должно послужить стимулом для их полной реализации», — сказал он.

Также Керри заявил, что приветствует принятое президентом Украины Петром Порошенко решение о помиловании двух граждан России — Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Их освобождение он назвал «гуманным решением правительства Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта родственницы погибших журналистов ВГТРК — Марианна Волошина (сестра звукооператора Антона Волошина) и Екатерина Корнелюк (вдова специального корреспондента Игоря Корнелюка) встретились с главой общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

После этого женщины обратились к Путину с просьбой о помиловании Савченко. Решение о помиловании Савченко Путин подписал 25 мая. В этот же день Порошенко помиловал Ерофеева и Александрова. Обмен произошёл в аэропорту Ростова-на-Дону, затем Савченко отправилась самолётом в Киев, а российские граждане — в Москву.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер оценил обмен как вклад в «создание доверия между Украиной и Россией», отметив, что он стимулирует усилия по реализации Минского мирного соглашения. Совет Европы также выразил одобрение решению президента РФ Владимира Путина о помиловании Надежды Савченко.