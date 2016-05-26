Москва, 26 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Руслан Шамсуаров, сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова, задержанный в Москве после преследования его автомобиля сотрудниками ДПС, извинился за инцидент, свой комментарий о случившемся молодой человек опубликовал 26 мая на своей странице в Facebook.

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Юноша пояснил, что утром 23 мая он и его друзья возвращались из клуба на его автомобиле. Так как Шамсуаров перед этим употреблял алкоголь, за руль он садиться не стал. На Ленинском проспекте сотрудник ГИБДД попытался остановить машину, однако водитель это требование не выполнил, попытавшись скрыться от автоинспекторов.

«Единственное объяснение нашему поведению — приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает. Мы вели себя недостойно», — пишет Шамсуаров.

Юноша добавил, что ему неприятно стать героем подобной истории, он принес извинения сотрудникам ГИБДД, другим участникам дорожного движения, жителям Москвы и своим близким. Претензий к полиции у молодого человека нет, по его словам, они действовали строго в рамках закона.

Ранее автомобиль Mercedes Gelandewagen, принадлежащий Руслан Шамсуарову, был задержан полицейскими после погони по улицам Москвы. За рулем находился один из приятелей юноши. Пытаясь уйти от преследования, внедорожник двигался на большой скорости и нарушал правила дорожного движения. В одном из дворов компанию все же остановили и оштрафовали нарушителей.