Петропавловск-Камчатский, 26 мая, 2016, 06:59 — ИА Регнум. На Камчатке за пять дней до старта официальной лососевой путины началась профилактическая операция полицейских, которая призвана предотвратить незаконный промысел на реках региона и вывоз добытой браконьерами продукции. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МВД региона Алла Иванова, операция стражей порядка продлится до октября.

Софус Якобсен. Ловля рыбы при лунном свете

При этом, по словам собеседника агентства, первые результаты уже есть. «Так, в Усть-Большерецком районе, в рамках расследования полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах были выловлены 333 килограммов нерки и 52 килограмма чавычи. Незаконный улов полицейскими был изъят у 29-летнего мужчины», — рассказала Алла Иванова.

На рынках Камчатки задолго до старта официальной большой рыбалки уже появилась первая красная рыба нового сезона — неделю назад чавычу продавали за 1800 рублей за килограмм. Сейчас цена на этот вид снижена до 1000−1200 рублей. Появилась на рынках и нерка — по 400 рублей за килограмм.

При этом рыбоохрана и власти Камчатки призывали на помощь в борьбе с браконьерами самих рыбопромышленников, которые заинтересованы в сохранении стада лососевых. Они уже сформировали свои отряды и намерены бороться с незаконным промыслом.

За время прошлогодней операции «Путина» на Камчатке возбуждено более 200 уголовных дел за незаконный промысел с общим ущербом в 30 млн рублей. Изъяты десятки тонн красной рыбы и икры.