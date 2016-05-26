Барнаул, 26 мая, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Барнаульский Международный аэропорт имени Германа Титова получил допуск к приему самолетов типа RRJ-95 и его модификаций, — об этом сегодня, 25 мая, сообщает официальный сайт аэропорта.

superjet.wikidot.com Sukhoi Superjet 100

Его сотрудники отмечают, что такие воздушные суда способны перевозить 93 пассажира на расстояние до 3 тыс. километров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году аэропорт обслужил чуть более 378 тысяч пассажиров, что на 2,5% меньше, чем в 2014 году. На внутренних воздушных линиях было обслужено 341,03 тысячи пассажиров, рост к 2014 году составил 7,9%. На международных воздушных линиях снижение, по сравнению с 2014 годом, составило 48,5%, было обслужено 36,98 тысячи пассажиров.

Самым востребованным по-прежнему осталось московское направление. Количество самолето-вылетов за 2015 год превысило на 2,3% показатель 2014 года и составило 2136 взлетно-посадочных операций.

Справка:

Sukhoi Superjet 100 — единственное семейство самолетов, предлагающее пассажирам уровень комфорта, сопоставимый с магистральными авиалайнерами. Семейство самолетов SSJ соответствует современным и перспективным требованиям российского и мирового рынка самолетов гражданской авиации. В SSJ 85 кресел экономкласса, 8 кресел бизнес-класса.