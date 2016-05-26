Чанша, Китай, 26 мая, 2016, 06:35 — ИА Регнум. Власти провинции Сычуань сообщили о нахождении пропавшего 6 мая туриста. Мужчина смог самостоятельно выбраться из леса, где он провел более 17 дней. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, жизни туриста ничего не угрожает.

qigaipo.com Лес Хэйчжугоу. Долина Черного бамбука

6 мая мужчина отправился в лес Хэйчжугоу, известного в КНР как «Китайский бермудский треугольник» из-за магнитной аномалии, мешающей работе компасов и систем навигации. Спустя несколько часов телефон туриста перестал работать и родственники путешественника обратились в полицию, пишет «Наньцзао жибао».

Полиция начала поиски пропавшего туриста вечером 6 мая, однако они не принесли результатов. Сотрудники правоохранительных органов привлекли к поискам несколько вертолетов, но даже с воздуха следы мужчины обнаружить не удалось. Родственники туриста предложили вознаграждение в размере 200 тыс. юаней тому, кто сможет отыскать пропавшего в лесу мужчину.

Неожиданная развязка истории с исчезновением туриста наступила 23 мая, когда пропавший самостоятельно выбрался из леса и обратился за помощью к местным жителям. Мужчина был немедленно доставлен в местную больницу.

Турист провел в лесу более 17 суток, все это время он пытался найти обратную дорогу. 60-километровая зона в Хэйчжугоу пользуется дурной славой у местных жителей, предпочитающих избегать леса. В последние годы там участились случаи исчезновения людей, желающий испытать новые эмоции, войдя в «Китайский бермудский треугольник».

В августе 2014 г. туристическая группа в составе 5 человек отправилась в Хэйчжугоу, вернуться из леса удалось только 2 туристам. Остальные члены группы потерялись в лесу, тела двоих из них позднее были обнаружены сотрудниками полиции. Еще один турист до сих пор числится пропавшим без вести.