Улан-Удэ, 26 мая, 2016, 06:28 — ИА Регнум. В Бурятии подвели итоги предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы в Государственную думу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, по федеральному списку в первую пятерку вошли министр образования и науки Бурятии Алдар Дамдинов (52,34%); депутат Улан-Удэнского городского совета Николай Будуев (27,85%); депутаты Народного хурала Баир Доржиев (20,95%), Игорь Зубарев (15,32%) и Баир Цыренов (14,94%).

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По словам секретаря регионального отделения «ЕР» Владимира Павлова, в Бурятии явка в единый день предварительного голосования составила 10,77%. В региональный организационный комитет поступило 23 заявления о нарушениях в ходе предварительного голосования. «Если информация получит подтверждение, будут приняты соответствующие решения в рамках регламента», — отметили в оргкомитете.

Как уточнили в пресс-службе местного отделения «ЕР», в Бурятии «явных нарушений, которые позволили бы принять решение об аннулировании результатов голосования, по отдельным счетным участкам нет». Окончательные результаты предварительного голосования будет утверждать федеральный организационный комитет.

Съезд партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной думы, состоится в конце июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Бурятии 22 мая выбирали кандидатов, которые в сентябре представят «Единую Россию» на выборах депутатов Государственной думы. За возможность стать кандидатом в депутаты Госдумы в регионе боролись 19 человек.