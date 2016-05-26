Вашингтон, 26 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В причинах популярности Дональда Трампа разбиралась постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Простые американцы, исповедующие традиционные ценности и, мягко говоря, неоднозначно оценивающие политику толерантности, превратившуюся в любовь к тем или иным отклонениям от предписанного человеку богом поведения, просто устали от череды политиков, не только лишающих их работы, а следовательно, и достатка их семьи, но навязывающих им свои представления о счастье и об интересах Америки.

То они предлагают заплатить за «интересы США» в Ливии или на Украине, то навязывают обществу «толерантность» в виде обязательной любви к латиноамериканцам или к людям с совсем не традиционным для одноэтажной Америки сексуальным поведением.

Даже если Трамп и не выиграет президентские выборы, он уже дал голос «молчаливому большинству» Америки, которое «не вписалось» в современность и чье мнение до сих пор никого не интересовало.

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Все статьи автора: Елена Ханенкова