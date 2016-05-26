Владивосток, 26 мая, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время высотки столицы Приморья смогут обновить лифтами собственного производства. ООО «Владивостокский лифтовой завод» подписал соглашение о деятельности на территории Свободного порта Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», передает корреспондент ИА REGNUM. Предприятие собирается производить современные высокотехнологичные пассажирские и грузовые лифты.

liftoviki.su Лифт

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации, лифты можно будет использовать как на рынке жилья, так и в торговых и офисных центрах.

«Основная цель проекта — это создать лифты бизнес‑ и эконом-класса по доступным ценам для потребителя, которые не уступают передовым импортным разработкам. К 2025 году резидент планирует выпускать до 1000 лифтов в год. Сумма инвестиций — 77 млн рублей», — отметили в Корпорации.

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«В Приморском крае, впрочем, как и во многих других регионах России, каждый второй лифт уже отслужил 25 лет работы и требует замены. Это вопрос безопасности людей, поэтому создание российского производства лифтов, крайне актуально. Наш завод будет оснащен по последнему слову техники, кроме того, мы возведем тридцатиметровую испытательную башню на два лифта, единственную на Дальнем Востоке», — рассказал генеральный директор ООО «Владивостокский лифтовой завод» Евгений Нечай.

С открытием нового производства будет создано 47 рабочих мест.

На сегодняшний день в «Корпорацию развития Дальнего Востока» поступило 69 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 154,6 млрд рублей. В перспективе будет создано около 19 тысяч рабочих мест.

Напомним, для вхождения в Свободный порт Владивосток потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории СПВ. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет. И в — третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.