Москва, 26 мая, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Генпрокуратура России выявила серьёзные нарушения в работе Министерства культуры и его управления по Центральному федеральному округу и вынесла представление главе ведомства Владимиру Мединскому, пишет 26 мая газета «Коммерсантъ».

Andreykor Генеральная прокуратура РФ

По информации издания, поводом для предъявления претензий к Минкультуры стали результаты проверки, проведённой надзорным ведомством в начале этого года. Как следует из документа, направленного Владимиру Мединскому первым замгенпрокурора Александром Буксманом, претензии Генпрокуратуры связаны с порядком выдачи министерством разрешений на вывоз культурных ценностей за границу.

В Генпрокуратуре полагают, что министерство создаёт условия для незаконного вывоза культурных ценностей, закрывая глаза на злоупотребления со стороны экспертов, занижающих в сотни раз стоимость произведений искусства, что способствует и недополучению налогов с их продажи.

В Минкульте сообщили, что после получения представления «были проведены мероприятия по установлению причин несоблюдения сотрудниками требований по оформлению документов на вывоз культурных ценностей». На сегодняшний день эти причины «устранены», а все лица, причастные к нарушениям, «уже не работают в министерстве».

Сообщается также, что в настоящее время в Минкульте проводят дополнительные экспертизы, по «итогам которых будут приняты окончательные меры в отношении экспертов и лиц, оформлявших документацию».