Пекин, 26 мая, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В ходе раскопок в графстве Ванань в провинции Сычуань археологи из Университета археологии при Академии наук КНР обнаружили 30 фигур для игры в сянци-китайский аналог современных шахмат. Как утверждают специалисты, возраст находки составляет около 1000 лет.

people.com.cn Древние шахматные фигуры

«Обнаруженные нами фигуры прекрасно сохранились. Мы полагаем, что этими фигурами играли во времена правления династии Северная Сун (960−1279 гг.). Нам предстоит провести несколько экспертиз для того, чтобы установить подлинность и точный возраст находки, однако у нас практически нет сомнений в том, что найденные артефакты настолько древние», — заявил руководитель археологической экспедиции Гун Цзиван.

Фигуры вылиты их бронзы, на каждой из них присутствует иероглиф, означающий ценность фигуры в игре, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. в ходе раскопок погребального комплекса Сяохэ в Сицзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая археологи обнаружили косметические средства времен Бронзового века. Возраст находок составляет около 3500−4000 лет