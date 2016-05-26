Лондон, 26 мая, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Нефть марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель.

ntv.ru Нефть

По состоянию на 4:34 мск на Лондонской бирже ICE Futures стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась до 50,04 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI выросла до 49,84 доллара за баррель.

Цены на нефть растут на данных из США по коммерческим запасам за неделю. Они снизились на 4,2 млн баррелей — до 537,1 млн. При этом аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,45 млн баррелей.