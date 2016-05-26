Якутск, 26 мая, 2016, 05:59 — ИА Регнум. В декларации главы Якутска Айсена Николаева за 2015 год указан доход в размере 3,35 млн рублей. Мэр столицы Якутии заработал в прошлом году в 3 раза меньше своей супруги, которая принесла в семью почти 10,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта окружной администрации Якутска.

Лукас Кранах старший — Мезальянс

За год доход мэра стал выше на 250 тысяч рублей, однако в сравнении с 2014 годом он уменьшился в 2,5 раза. Тогда СМИ называли Айсена Николаева самым богатым мэром среди глав столиц дальневосточных регионов, его доход составлял 8,8 млн рублей.

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Что касается недвижимости, то глава Якутска делит с женой квартиру площадью 91 квадратный метр и гараж. Супруге Айсена Николаева, помимо этого, принадлежит ещё одна квартира, автомобиль Lexus 460 и нежилое помещение. Еще одним нежилым помещением владеет дочь мэра, указано в декларации.

Доход заместителей главы столицы Якутии в их декларациях также указан невысокий. Так, первые заместители главы Якутска Дмитрий Садовников и Сергей Игнатенко заработали в 2015 году 2 млн и 1,7 млн рублей соответственно. Задекларированные годовые заработки остальных заместителей главы, а также руководителей городских департаментов не превышают 2 млн рублей.

Если говорить о руководителях муниципальных учреждения Якутска, то удивил своим доходом в размере 26,7 млн рублей директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» Айаал Бурцев. В пояснении указано, что такой заработок объясняется продажей недвижимости стоимостью 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель следственного управления СК РФ по Якутии Олег Мезрин в 2015 году заработал почти в 2 раза больше, чем мэр Якутска: его доходы составили 6,2 млн рублей. Первый заместитель главы ведомства Николай Алексеев задекларировал заработок в 4,8 млн рублей.