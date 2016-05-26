Тайбэй, 26 мая, 2016, 05:17 — ИА Регнум. В Тайбэе проходят массовые протесты в связи с отказом нового президента Цай Инвэнь признать консенсус 1992 г., регламентирующего отношения Тайваня и КНР. У здания штаб-квартиры Демократической прогрессивной партии собрались таксисты и члены их семей, требующие пересмотреть позицию президента по вопросу развития отношений с материковым Китаем.

staticflickr.com Тайваньское такси

В своей инаугурационной речи новоизбранный президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что «новое руководство страны уважает, но не признает консенсус 1992 г. в качестве основополагающего принципа воссоединения материковой и островной части Китая». На заявление тайваньского лидера мгновенно отреагировала туристическая индустрия — менее чем за неделю количество туристов из КНР сократилось в несколько раз, пишет «Синьхуа».

«Мой доход уменьшился на 10 тыс. тайваньских долларов из-за того, что количество туристов из КНР резко сократилось. До инаугурационной речи президента я обслуживал до 10 китайских туристов в день, за прошедшую неделю их число сократилось в несколько раз», — заявил один из митингующих таксистов.

Многие водители такси пришли к зданию президентской партии с членами семей. Митингующие выкрикивают лозунг «Консенсус 1992 — хорошая жизнь для тайваньцев». Сотрудники полиции задержали несколько самых радикально настроенных митингующих, выкрикивающих антиправительственные лозунги.

Участники митинга призывают нового лидера Тайваня пересмотреть свою позицию к консенсусу 1992 г. и продолжить курс сближения с КНР, начатый ее предшественником Ма Инцзю.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая, выступая на экономическом форуме в Тайбэе, экс-президент Тайваня Ма Инцзю отметил ключевую роль КНР в экспортно-ориентированной экономике Тайваня.