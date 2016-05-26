Москва, 26 мая, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Московские власти не согласовали установку памятника писателю Михаилу Булгакову в сквере на Патриарших прудах. Об этом сообщает портал «М24» со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

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«В настоящее время рассмотрение вопроса не представляется возможным ввиду несогласия депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, а также протестных обращений ряда других граждан и жителей района», — отметили в Москомнаследия.

В департаменте уточнили, что «отсутствие официальной поддержки муниципальных депутатов распространяется как на памятник работы скульптора Рукавишникова, так и на памятник работы скульптора Франгуляна».

Муниципальный депутат Елена Ткач пояснила, что жители района неоднократно высказывались против памятника. «Патриаршие пруды — это ведь не только булгаковские места. Здесь каждый камень насыщен историей, и каждый человек, гуляя здесь представляет что-то своё. И если начать ставить памятники всем великим людям, которые имели к ним отношение, то просто негде ступить будет», — отметила Ткач.

«Сам памятник уже готов, но важно также мнение муниципальных депутатов Пресненского района. Без их одобрения такие вопросы не решаются. Но депутаты пока не приняли положительного решения по этому поводу», — прокомментировал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что сквер, расположенный рядом с Патриаршими прудами на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, будет переименован в честь Михаила Булгакова к 125-летию со дня его рождения. Позднее властям поступило предложение установиться в этом сквере памятник писателю, которое поддержали члены комиссии Мосгордумы по монументальному искусству.

По итогам конкурса автором монумента был выбран известный скульптор, член Российской академии художеств Георгий Франгулян. Предполагалось, что бронзовая скульптура в полтора человеческих роста будет установлена на постамент в виде рукописей. Памятник планировалось установить за счёт Международного благотворительного фонда имени Чайковского.