Петропавловск-Камчатский, 26 мая, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Десятки тонн воды, минирализационные полосы, десятки человек личного состава — на Камчатке для ликвидации крупнейшего лесного пожара в этом сезоне использовали все возможности и в итоге удалось локализовать возгорание, заявили корреспонденту ИА REGNUM в КГАУ «Охрана камчатских лесов».

kalmpriroda.ru Тушение лесного пожара

По словам специалистов, к моменту локализации пожара в мильковском лесничестве, его площадь составила 950 га, хотя изначально — 23 мая, горело 245 га. «Вертолет за два дня сбросил десятки тонн воды. На земле также принимались меры. Для населенных пунктов угрозы не было, так как в том районе есть речки и созданы минирализационные полосы», — отметили специалисты Охраны лесов.

Они также сообщили, что накануне, почти в 30-ти километрах от Мильково упала опора ЛЭП и вспыхнул еще один лесной пожар. Он охватил площадь в 5,9 га. «Его удалось быстро потушить», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасную обстановку на Камчатке осложняет установившаяся в регионе сухая и ветреная погода. По словам синоптиков, в некоторых районах климатическая норма превышена на несколько градусов.