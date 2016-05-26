Владивосток, 26 мая, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Закон о выравнивании тарифов на электроэнергию начнёт действовать с 1 января 2017 года, а не с 2016 года, как планировалось ранее. Об этом на брифинге по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО и Байкальского региона журналистам рассказал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

strport.ru Выравнивание

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«Мы согласились с аргументами о том, что всё-таки тарифы, как правило, принимаются в начале года. Люди сверстали экономические планы и, поскольку тарифы изменятся в середине, это не очень корректно по отношению к предприятиям, работающим в центральной части России», — прокомментировал решение Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин назвал неприемлемой нынешнюю ситуацию в энергетической сфере страны, когда тарифы отличаются в разы от региона к региону. Такое положение, по словам президента РФ, создает неблагоприятные условия не только для населения, но и для ведения бизнеса.

Для выравнивания энерготарифов уже определены три основных источника. В первую очередь, за счёт надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности. Во-вторых, за счёт средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири. Третий момент — за счёт средств ПАО «РусГидро».

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В Минвостокразвития и ФАС отмечают, что для конечных потребителей рост тарифов на фоне выравнивания тарифов в регионах Дальнего Востока, не превысит 1,3% за 2−3 года. При этом тарифы на населения не изменятся.

На Дальнем Востоке планируется снижение соответствующих показателей от 5% до 65%. На Чукотке — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46%. В Магаданской области предполагают изменение в 34%, в Приморье — 21%, на Камчатке — 20%, в Еврейской автономии — 17%. Относительно небольшим станет снижение тарифов в Хабаровском крае и в Амурской области — на 5%.