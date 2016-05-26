Владивосток, 26 мая, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Студенты института экономики и бизнеса Приморской Государственной сельскохозяйственной академии обратились к министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову, поскольку оказались в тупиковой ситуации. Ректор ПГСХА Андрей Комин скрыл от учащихся тот факт, что институт не прошёл госаккредитацию, и дипломы гособразца им выдать не смогут. Поддержать молодёжь решили и рядовые жители края, которые заявили об ударе по субъекту и пророчат гибель аграрного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В петиции, которая размещена на открытом источнике, студенты института экономики и бизнеса ПГСХА указали, что в сентябре 2015 года ректор Андрей Комин уверял их, что институт государственную аккредитацию прошёл (она действительная до 2019 года), что даёт ему право выдавать дипломы государственного образца. Кроме того, якобы показывались документы, подтверждающие сей факт.

«В середине мая 2016 года, за несколько дней государственных экзаменов, ректор заявляет, что ещё 8 июля 2015 года институт государственную аккредитацию не прошёл. По окончании института дипломы государственного образца нам выдаваться не будут. Все старания, нервы, время и деньги ушли в никуда! Администрация института игнорирует вопросы о состоянии вуза, о переводе студентов в другие государственные учебные учреждения. Хотим попросить помощи, ведь мы остаемся без дипломов, все старания зря», — обратились к Дмитрию Ливанову студенты из Приморья.

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К призыву учащихся уже присоединились и их родители. Жители края напомнили министру образования и науки РФ, что от молодого поколении зависит наша дальнейшая жизнь. Детям необходимо подавать достойный пример.

«А какой пример показало руководство ПГСХ? Пример того, как можно обманывать, как можно наплевательски относиться к судьбам детей и к стараниям родителей. Я не прошу наказать виновных в сложившейся ситуации, но как мать и как справедливый человек настоятельно прошу разобраться в этом обмане и дать детям заслуженные дипломы. Не останьтесь безразличным, наведите порядок», — написала жительница Уссурийска.

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«Это удар по молодежи, которая является нашим будущим. Это может привести к гибели аграрного образования в регионе. Это серьёзный удар по нашему провинциальному городу и по региону в целом», — считает мама одного из студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Прямой линии 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство сегодня находится в приоритете. Ранее лидер государства поставил задачу национального уровня полностью обеспечить внутренний рынок отечественными продуктами к 2020 году. Причём речь шла и о становлении крупнейшим в мире поставщиком экологически чистых и качественных продуктов питания.