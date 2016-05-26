Вашингтон, 26 мая, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Бывший американский астронавт Скотт Келли, установивший вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко рекорд пребывания на Международной космической станции, до сих пор страдает от сильной боли в ногах, сыпи на коже и общей усталости. Об этом он сообщил на встрече с коллективом сотрудников штаб-квартиры NASA.

stellaredge.org Скотт Келли — бывший американский астронавт

Вместе с тем, Келли отметил, что постепенно чувствует улучшение своего состояния. Экс-астронавт рассказал, что пять лет назад, после пятимесячного пребывания на МКС, ему потребовалось около полугода на то, чтобы избавиться от негативных последствий длительного нахождения на орбите, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Скотт Келли стал астронавтом в 1996 году. На его счету четыре космических полёта. В начале марта этого года Келли вернулся на Землю после завершения годовой миссии на Международной космической станции.

После этого он принял решение о выходе на пенсию. При этом 52-летний Келли намерен продолжать принимать участие в исследованиях по изучению влияния длительного пребывания на орбите на организм человека.