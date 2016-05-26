Москва, 26 мая, 2016, 03:28 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» вернули самолёт со взлётно-посадочной полосы из-за драки между двумя пассажирками, произошедшей на борту, передаёт Life.

pix11.com Драка на борту самолёта

Как сообщается, самолёт отправлялся по маршруту «Москва-Стамбул», однако из-за конфликта вылет пришлось отложить.

По информации телеканала, обеих пассажирок сняли с рейса, при этом одна из женщин была доставлена в медпункт. Задержка рейса составила около часа.

Что послужило причиной конфликта на борту не уточняется.