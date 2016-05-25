Варшава, 26 мая, 2016, 02:59 — ИА Регнум. В польской части Беловежской пущи началась масштабная вырубка деревьев, которую власти страны объясняют безуспешной борьбой с жуком-короедом, передаёт телеканал TVN24.

trudcontrol.ru Лесоруб

В марте этого года министр окружающей среды Польши Ян Шишко одобрил вырубку 188 тысяч квадратных метров реликтового леса, что в три раза больше площади, которая была предназначена под вырубку в соответствии с планами предыдущего правительства. Завершить эту работу планируется к 2021 году.

Научные и экологические организации подвергли критике решение властей, заявив, что активность жуков — естественное явление. Вырубка леса, по их мнению, имеет экономическую подоплёку. Ранее польские учёные опубликовали открытое письмо в журнале Nature, призвав мировую общественность вмешаться в ситуацию.

Беловежская пуща — крупнейший остаток первобытного равнинного леса в Европе. В 1992 году решением ЮНЕСКО Беловежская пуща была включена в Список всемирного культурного и природного наследия, в 1993 году ей присвоен статус биосферного заповедника. Через территорию Беловежской пущи проходит белорусско-польская граница.