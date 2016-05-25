Владивосток, 26 мая, 2016, 02:37 — ИА Регнум. В Приморском крае до сих пор продолжаются разборки по итогам предварительного голосования партии «Единая Россия», которое прошло по всей стране 22 мая. На одном из участков итоги голосования могут отменить. По результатам проверки, полиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению председателя одной из избирательных комиссий с обвинением в адрес наблюдателей о нарушении общественного порядка и угрозах поджечь урну с бюллетенями. Наблюдатели требуют отменить итоги голосования на этом участке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

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Приморский край на прошедшем предварительном голосовании отличился большим количеством жалоб о нарушениях. В региональный оргкомитет поступило более 50 заявлений. На избирательном участке в поселке Пластун предварительное голосование проходило в условиях приближенных к боевым. Как заявили представители партии, в счетную комиссию ворвались 20 мужчин и пытались сжечь избирательную урну.

Однако, присутствующие на участке наблюдатели выдвигали обратную версию и сообщали о множестве нарушений со стороны счетной комиссии. Так, в жалобах в оргкомитет предварительного голосования наблюдатели сообщали об отсутствии на участке кабинок для тайного голосования, через два часа с момента открытия участка, здесь закончились бюллетени и людям для голосования выдавали анкеты, в которые надо вписать фамилии кандидатов. Вызывала вопросы и процедура выдачи бюллетеней: члены избирательной комиссии брали у людей паспорта, передавали их молодым девушкам, которые выходили в другой кабинет, где производили с документами не известные манипуляции. В это помещение не допускали ни представителей СМИ, ни наблюдателей.

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А после полудня неизвестный мужчина и вовсе вынес с избирательного участка урну со всеми бюллетенями, с помощью представителя полиции погрузил ее в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Вместе с урной с участка пропала и председатель комиссии Ольга Тремасова. Позже региональное отделение «Единой России» заявило о нарушении общественного порядка на участке в Пластуне. Секретарь регионального отделения Людмила Талабаева сообщила чуть ли не о захвате избирательного участка и попытки поджога.

«В счетную комиссию ворвались два десятка мужчин и попытались заставить комиссию работать в пользу одного из кандидатов. Когда это не удалось, рейдеры заявили, что сожгут участок вместе с урной и людьми. Происходящее просто немыслимо — накануне выборов я обращалась ко всем кандидатам с просьбой вести себя достойно», — заявила Людмила Талабаева.

Как сообщили наблюдатели и представители СМИ, присутствующие на участке в Пластуне, ничего подобного там не происходило, общественный порядок не нарушался. От председателя счетной комиссии Ольги Тремасовой поступило заявление в полицию. Она обвинила одного из наблюдателей не только в попытке поджечь урну, но и в угрозах в ее адрес о физической расправе. Однако, по результатам проверки эти факты не подтвердились и полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Таким образом, остается не понятным для чего с избирательного участка была увезена урна.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, наблюдатели и представители СМИ, находившиеся в день предварительного голосования на участке в Пластуне, по их подсчетам к моменту вывоза урны проголосовало чуть больше 200 избирателей. Однако, вечером, когда урну вернули в помещение для голосования, в ней оказалось уже 642 каждого из трех бюллетеней. Наблюдатели требуют отменить итоги голосования на этом участке.

Напомним, в день предварительного голосования в Приморье выбирали кандидатов от «Единой России» для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, которые состоятся 18 сентября.