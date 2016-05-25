Москва, 26 мая, 2016, 02:32 — ИА Регнум. В осаждённый боевиками террористической группировки «Исламское государство» сирийский город Дейр-эз-Зор российским самолётом доставлена 21 тонна гуманитарной помощи. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

function.mil.ru Гуманитарный груз

«В осаждённый боевиками ИГИЛ город Дейр-эз-Зор российским транспортным самолётом с использованием парашютных платформ доставлена 21 тонна продовольствия, полученного по линии ООН», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, в населённый пункт Джеруд провинции Дамаск доставлено четыре тонны гуманитарной помощи. Врачебная помощь оказана 47 гражданам, 12 из которых — дети.

В бюллетене также сообщается, что в течение суток были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Эль-Кунейтра и Хомс.

Количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 59. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, также осталось без изменений — 117.