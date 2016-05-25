Москва, 26 мая, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Сирии

За минувшие сутки российской стороной было зафиксировано пять нарушений перемирия в провинции Алеппо. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» дважды обстреляли из миномётов и стрелкового оружия кварталы города Алеппо: Аль-Асад и Аз-Загра. Также обстрелу подвергся квартал Эль-Халидия.

В районе Восточная Гута и населённом пункте Дарайя провинции Дамаск продолжается действие «режима тишины», введённого с 24 мая.

Сообщается, что группировки международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» продолжают провокации, направленные на срыв режима прекращения боевых действий. В течение суток боевиками вёлся огонь из РСЗО и миномётов по населеённому пункту Хандрат, аэропорту Эн-Найраб, кварталам Салах эд-Дин и Шейх Максуд города Алеппо. В провинции Идлиб боевики «Джабхат ан-Нусры» обстреляли населённый пункт Фуаа, а в провинции Латакия — населённые пункты Хакур-Тахтани, Раша и Хаддада.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.