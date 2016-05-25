Вена, 26 мая, 2016, 02:10 — ИА Регнум. ОБСЕ не сможет ввести полицейскую миссию в Донбасс, пока все 57 стран-участниц организации не изменят мандат работающей там специальной мониторинговой миссии (СММ), либо не будет принято решение о введении другой миссии, заявил 25 мая первый замглавы СММ Александр Хуг.

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«СММ ОБСЕ является безоружной гражданской миссией. Это написано в нашем мандате, и этот мандат был продлён до марта 2017 года. До этого ОБСЕ остается безоружной гражданской миссией», — приводит его слова РИА новости.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 24 мая состоялся телефонный разговор лидеров России, Германии, Франции и Украины. Как сообщила по итогам переговоров пресс-служба украинского президента, лидеры «нормандской четвёрки» высказались за начало консультаций по вопросу развёртывания полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.