Москва, 26 мая, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Практика праймериз «Единой России» смогла отсеять неадекватных кандидатов. Об этом 26 мая заявил эксперт «Партии роста» Сергей Станкевич.

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«Практика праймериз — хорошая затея. Молодцы, что так сделали. Все увидели, какой ужас мог бы попасть по списку в Госдуму! Поставили фильтр, отсеяли — молодцы. Спасибо и за то, что даёте возможность исправить пороки избирательной системы», — сказал Станкевич в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что партии Госдумы получают государственное финансирование: «Но нужно законом сделать так, чтобы такие партии часть денег тратили средства на праймериз в обязательном порядке».

Напомним, «Партия роста» является партией либерально-консервативного характера. Партия возникла в процессе реорганизации «Правого дела». Возглавил партию бизнес-омбудсмен Борис Титов.