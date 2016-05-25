Москва, 26 мая, 2016, 01:43 — ИА Регнум. В ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира, составленном американским журналом Forbes, вошли 25 российских компаний.

gazprom.ru «Газпром»

Самое высокое место в списке из российских компаний занял «Газпром», разместившись на 53-й позиции. На втором месте оказалась «Роснефть» (75-е место), на третьем — «Сбербанк» (102-е место).

В первую десятку крупнейших российских компаний также вошли «Лукойл» (122-й в глобальном списке), «Сургутнефтегаз» (242), «Транснефть» (361), ВТБ 626), «Норильский никель» (639), НОВАТЭК (690) и «Магнит» (774).

Первую тройку в глобальном рейтинге заняли китайские банки — ICBC, China Costruction Bank и Agricultural Bank of China.