«Фракция «Единой России» обновится более чем наполовину» — Никонов
Москва, 26 мая, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Праймериз «Единой России» проводились в том числе и для определения настроения избирателей. Об этом 26 мая заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
«Много говорится об интересах партии, но партия существует не для лидеров и идеологий, а для избирателей, и праймериз для меня были важны, чтобы лучше понять настроения избирателей. Я баллотировался в Нижегородской области. Создаётся команда, способная лучше выражать интересы избирателей», — сказал Никонов в эфире «Первого канала».
Он рассказал о том, куда денутся депутаты нынешнего созыва парламента: «Кто-то решает не баллотироваться, более 50 членов фракции решили не баллотироваться. Кто-то проиграл в праймериз. Но главное — приходят новые люди. Новых людей будет больше половины уж точно. Опыт каждого депутата в будущем будет использован. Все люди — достаточно профессиональные, и работа в Думе даёт хороший опыт. Экс-депутаты Госдумы принесут пользу на новом месте».
Напомним, 22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России» — предварительные голосования, в рамках которых выбирали наиболее достойных для выдвижения кандидатами в Госдуму политиков. Согласно предварительным данным, победу в праймериз, помимо прочих, одержали экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, телеведущий Пётр Толстой и нынешний депутат Госдумы Сергей Железняк. Победителей праймериз планируется выдвинуть кандидатами в депутаты Госдумы на предстоящих в сентябре выборах.