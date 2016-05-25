Москва, 26 мая, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Праймериз «Единой России» проводились в том числе и для определения настроения избирателей. Об этом 26 мая заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

«Много говорится об интересах партии, но партия существует не для лидеров и идеологий, а для избирателей, и праймериз для меня были важны, чтобы лучше понять настроения избирателей. Я баллотировался в Нижегородской области. Создаётся команда, способная лучше выражать интересы избирателей», — сказал Никонов в эфире «Первого канала».

Он рассказал о том, куда денутся депутаты нынешнего созыва парламента: «Кто-то решает не баллотироваться, более 50 членов фракции решили не баллотироваться. Кто-то проиграл в праймериз. Но главное — приходят новые люди. Новых людей будет больше половины уж точно. Опыт каждого депутата в будущем будет использован. Все люди — достаточно профессиональные, и работа в Думе даёт хороший опыт. Экс-депутаты Госдумы принесут пользу на новом месте».

Напомним, 22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России» — предварительные голосования, в рамках которых выбирали наиболее достойных для выдвижения кандидатами в Госдуму политиков. Согласно предварительным данным, победу в праймериз, помимо прочих, одержали экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, телеведущий Пётр Толстой и нынешний депутат Госдумы Сергей Железняк. Победителей праймериз планируется выдвинуть кандидатами в депутаты Госдумы на предстоящих в сентябре выборах.