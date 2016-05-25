Киев, 26 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Европарламент 26 мая начнёт изучать законодательное предложение Еврокомиссии по либерализации визового режима с Украиной. Об этом, как сообщает пресс-служба украинского президента, заявил глава Европарламента Мартин Шульц в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Рассмотрение законодательного предложения Европейской комиссии по либерализации визового режима с Украиной в Европейском парламенте начнется уже завтра. Мы сделаем все возможное для скорейшего завершения этого процесса», — приводит пресс-служба слова Мартина Шульца.

Сообщается, что глава Шульц «подтвердил последовательную поддержку со стороны Европарламента в вопросе скорейшего предоставления Украине безвизового режима».

Глава Европарламента также поздравил Петра Порошенко с освобождением Надежды Савченко, отметив, что это «победа президента Украины и всего украинского народа».