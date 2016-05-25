Москва, 26 мая, 2016, 01:21 — ИА Регнум. КПРФ проводит праймериз уже давно. Об этом 26 мая заявил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).

«Я буду голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!» 1950

«Мы давно проводим праймериз. Если говорить о сегодняшнем дне, то все работают по одномандатным округам, ближе к июню мы начнём всех измерять и наблюдать. Я верю в опыт своих коллег из «Единой России». Многие прошли бы и без всяких праймериз. Но каждая партия свой электорат пытается подтащить под себя. «Единая Россия» начала терять электорат», — сказал Калашников в эфире «Первого канала».

По его словам, в список КПРФ «не придут люди, у которых физиономия олимпийского чемпиона»: «Туда придут рабочие, которые будут голосовать как надо, ходить на митинги».

Напомним, КПРФ является одной из самых старейших политических партий России. По итогам выборов в Госдуму в 2011 году коммунисты получили 19,19% голосов избирателей.