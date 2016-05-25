Москва, 26 мая, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» провела праймериз вопреки системе «кабинетного отбора». Об этом 26 мая заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина («Единая Россия»).

Советский плакат «Депутат — слуга народа»

«Каждая партия подбирает в своих рядах кандидатов, которые смогут победить в округе или по спискам. Есть система «кабинетного отбора», но мы решили посоветоваться с людьми и предложили всем — кого они видят депутатами?», — сказала Баталина в эфире «Первого канала».

По его словам, победившие в праймериз кандидатуры «обратно никто не отзовёт»: «К этому процессу мы шли 10 лет. Мы соблюдали обязательства — люди побеждали в праймериз и выдвигались в депутаты. Предварительное голосование шло отдельно по одномандатному округу, и тот, кто видел себя одномандатником, выдвигался там. Если он номинировался «списочником», это другая история».

Напомним, 22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России» — предварительные голосования, в рамках которых выбирали наиболее достойных для выдвижения кандидатами в Госдуму политиков. Согласно предварительным данным, победу в праймериз, помимо прочих, одержали экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, телеведущий Пётр Толстой и нынешний депутат Госдумы Сергей Железняк.