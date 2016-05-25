Каракас, 26 мая, 2016, 01:13 — ИА Регнум. «Призывы к «политическому диалогу» — один из способов отреагировать на разворачивающийся кризис: мы сделали это сами. Тем не менее, Мадуро и другие официальные лица режима, многие из которых причастны к незаконному обороту наркотиков или другим серьезным преступлениям, не смогли предпринять серьезных шагов. Пришло время оказать на них еще большее давление, например, с помощью санкций со стороны Организации американских государств в соответствии с ее уставом. Соединенные Штаты и соседи Венесуэлы должны потребовать, чтобы Мадуро обратился за гуманитарной помощью для решения проблем нехватки продовольствия и медикаментов (до сих пор он отказывался это делать), и позволил провести референдум в этом году. Альтернативу страшно даже представить», сообщает The Washington Post.

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С резким осуждением действий Николаса Мадуро выступил и парламент Коста-Рики в специальном заявлении. «Очевидно, что правительство Венесуэлы систематически прибегает к серьезным нарушениям конституционного и демократического порядка, продвигая действия, приводящие к политическим преследованиям, принятию беззаконных судебных решений, социальной и институциональной нестабильности, нарушению конституционных политических и демократических прав народа Венесуэлы», говорится в документе, принятом парламентом Коста-Рики, пишет El Nacional.

Бывшие соратники тоже выражают недоумение по поводу заявлений Николаса Мадуро и происходящего в Венесуэле. Экс-президент Уругвая Хосе Мухика назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро сумасшедшим. В ответ венесуэльский лидер заявил, что сошел с ума от любви к своей стране, революции и своему предшественнику Уго Чавесу. Перебранка была вызвана тем, что Мадуро обвинил бывшего главу МИД Уругвая, генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро в предательстве и совместной подготовке с США к подрыву суверенитета Венесуэлы, сообщает News.ru Отметим, что в период президентства Хосе Мухика поддерживал тесные отношения и с покойным Уго Чавесом, и с Николасом Мадуро.

По данным последних опросов, 70% венесуэльцев настроены на отставку Николаса Мадуро, сообщает Reuters. На митинге в Каракасе лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес назвал Венесуэлу бомбой замедленной действия, которая может взорваться в любой момент. «Мы не хотим, чтобы бомба взорвалась, и призываем всех поддержать проведение референдума в этом году», заявил оппозиционный лидер, комментирует Euronews.