Каир, 26 мая, 2016, 00:59 — ИА Регнум. В средиземном море пойман сигнал аварийного маяка потерпевшего крушение самолёта A320 египетской авиакомпании EgyptAir. Об этом сообщил руководитель египетской следственной комиссии Айман аль-Мукаддам, передаёт газета «Аль-Ахрам».

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По его словам, на основ сигналов радиомаяка на данный момент установлено его приблизительное местонахождение в радиусе 5 км. Как пояснил аль-Мукаддам, в случае столкновения самолёта с землей или водой радиомаяк начинает передавать координаты места катастрофы на спутник.

Разбившийся A320 был оснащён тремя такими устройствами, и обнаружение маяка позволит найти новые обломки самолёта, отметил глава следственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.