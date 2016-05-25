Монтевидео, 26 мая, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В Москве, по инициативе уругвайской стороны, состоялась рабочая встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Чрезвычайным и Полномочным Послом Восточной Республики Уругвай в Российской Федерации Энрике Дельгадо Хентапо. В переговорах также приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития России. Руководитель Россельхознадзора также отметил, что Уругвай является важным и надежным партнером России в латиноамериканском регионе. Вместе с тем, российская сторона выразила обеспокоенность снижением объемов торговли на фоне тех возможностей, которые открылись перед Уругваем в связи с введением Россией особых экономических мер в отношении ряда стран, занимающих ранее серьезное место на российском продовольственном рынке. В этом контексте по многим товарным позициям, таким как мясная и молочная продукция, в особенности сыр, имеются хорошие перспективы для увеличения уругвайских поставок в Россию. Кроме того, наблюдается некоторое снижение уровня экспорта российских минеральных удобрений в Уругвай, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

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Энрике Дельгадо Хента, комментируя снижение уровня коммерческого оборота, разъяснил, что экономика Уругвая находится в состоянии рецессии в связи с геополитической обстановкой и произошедшими недавно стихийными бедствиями, нанесшими урон сельскому хозяйству страны. Кроме того, серьезную конкуренцию уругвайским животноводческим товарам в России составляет продукция из Бразилии, Парагвая и Белоруссии. В заключение стороны договорились о продолжении обсуждения повышения эффективности российско-уругвайского торгово-экономического сотрудничества в рамках встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и вице-президента Восточной Республики Уругвай Рауля Сендика на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2016.