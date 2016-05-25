Сантьяго, 26 мая, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Протестующие чилийские студенты ворвались в президентский дворец Ла Монеда в Сантьяго, где развернули плакат «Внимание: сегодня начинается наступление». Таким образом молодые люди выразили свое недовольство ходом реализации Закона о бесплатном высшем образовании, который, как они уверены, провалился, сообщает Associated Press.

Студенты

Парламент Чили в декабре 2015 года утвердил закон о бесплатном высшем образовании в университетах. Новый закон вступил в силу в 2016 году. Принятие этого закона стало важным шагом в рамках реформы образования, начатой правительством Мишель Бачелет, сообщало Infobae. Напомним, два года назад президент Чили Мишель Бачелет заявила, что в 2016 году 70% чилийской молодежи получат возможность получать бесплатное высшее образование: «Этот показатель мы будем увеличивать из года в год, пока он не достигнет 100%. Высшее образование в стране должно перестать быть товаром, а стать социальным правом!» Однако в реальности процент студентов, получивших доступ к бесплатному высшему образованию, остается низким.

Проблемы образования — не единственная причина недовольства населения политикой, которую проводит Мишель Бачелет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение экономических показателей и рекордно низкий рейтинг Мишель Бачелет сопровождаются массовыми беспорядками. Так, «один человек погиб в результате беспорядков в Вальпараисо, втором по величине городе Чили. Инцидент произошел во время ежегодного обращения президента страны Мишель Бачелет к конгрессу.