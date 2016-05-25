София, 26 мая, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Экс-президент Болгарии и лидер партии АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») Георгий Пырванов не исключил своего участия в президентских выборах, которые должны состояться осенью этого года, передаёт болгарская газета «Стандарт».

rus.bg Георгий Пырванов

По словам Пырванова, он не видит проблемы в том, чтобы баллотироваться на новый срок. В то же время политик не сказал однозначно, примет ли он участие в выборах. «Конституция, по нашему мнению, позволяет человеку, который два срока был президентом, а затем находился на резервной скамейке, выдвигать свою кандидатуру вновь», — отметил Пырванов.

На прошлой неделе действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев официально объявил о том, что не будет баллотироваться на второй срок. Он также сообщил, что не намерен создавать какую-либо политическую партию или становиться членом одной из существующих, тем не менее уходить из политики не планирует.

Георгий Пырванов, комментируя решение президента, отметил, что Росен Плевнелиев пришёл к «закономерному финалу чрезвычайно слабого мандата». По его мнению, в ходе своего президентского срока Плевнелиев проводил «неадекватную внешнюю политику и политику безопасности, пренебрегая реальными интересами Болгарии».

«Это не только личный провал господина Плевнелиева, но и провал модели назначения главы государства партии ГЕРБ (правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» — ИА REGNUM)», — написал Пырванов на своей странице в Facebook.

Георгий Пырванов занимал пост президента Болгарии с 2002 по 2012 год. С 1981 года был членом Болгарской коммунистической партии, а затем Болгарской социалистической партии. С 1996 по 2001 год был её председателем. Позднее создал собственную партию АБВ, которая имеет 11 из 240 мест в нынешнем составе парламента.