Санкт-Петербург, 26 мая, 2016, 00:17 — ИА Регнум. В центре Петербурга на Манежной площади открывается ХI Санкт-Петербургский Международный книжный салон. Он будет работать для посетителей с 26 по 29 мая.

Книги

В Книжном салоне примут участие Китай, Япония, Казахстан, Украина, Сербия, Грузия, США, Греция, другие страны ЕС, а также более десяти регионов России. Ожидается, что мероприятие посетят более 200 тысяч человек и осветят более 150 журналистов. В этом году Книжный салон посвящен Году российского кино, сообщает ИА REGNUM.

Торжественная церемония открытия начнется в 10:30 26 мая с участием известных писателей, членов правительств Петербурга, депутатов, иностранных делегаций. Для гостей выступят Камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело, «Терем-квартет», Лариса Луста, чтецы и поэты.

Манежная площадь и прилегающие к ней улицы на четыре дня станут интерактивным книжным кварталом площадью в 5 гектаров. На Кленовой улице разместятся 42 павильона для некоммерческих издательств и буккроссинга. Особенностью праздничной застройки Манежной улицы станет «Рекламная улица». Там отечественные и иностранные компании представят современные рекламные конструкции, которые предполагается использовать на улицах северной столицы.

Деловая программа Салона будет проходить сразу на восьми площадках: в трех конференц-залах в выставочной части, трех специально установленных шатрах на Манежной площади, в кинотеатре «Родина» и кинолектории на Кленовой улице.

В первый день Книжного салона посетители смогут встретиться на круглых столах и презентациях с писателями Михаилом Веллером, Олегом Роем, Сергеем Арно, Андреем Константиновым, Евгением Водолазкиным, Андреем Аствацатуровым и многими другими. Писатель Борис Акунин выйдет на связь с гостями Салона с помощью телемоста.

В завершающий день Салона, 29 мая, по улицам вокруг Михайловского манежа пройдёт Венецианский карнавал, все желающие смогут сделать фото на память с «ожившими» статуями.