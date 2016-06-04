Москва, 4 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Двухдневный фестиваль для детей «КиноWeekend» открывается сегодня в московском кинотеатре «Космос». В программе проекта — показы мультфильмов и обширная познавательная часть из мастер-классов, квестов и научных поединков. Организуют фестиваль сеть кинотеатров «Московское кино» и Киностудия имени Горького.

Цитата из к/ф «[Остров сокровищ». реж Владимир Вайншток. 1937. СССР Известие

«Мы приглашает горожан на фестиваль «КиноWeekend». Проект стартует впервые и приурочен к Международному дню защиты детей 1 июня. В Год кино мы показываем детям и взрослым хорошие фильмы, произведённые в стенах киностудии имени Горького, совместно с которой проводим фестиваль, и даём возможность родителям с детьми вместе провести выходные. Программа из мастер-классов и кинопоказов организована так, что будет интересна и тем и другим», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «МосКино» Ксения Шатрова.

Гостям КиноWeekendа покажут и расскажут, как работают 3D-очки, опасна ли профессия пиротехника в кино, и можно ли научиться делать мультфильмы самостоятельно.

В программе фестиваля будут демонстрироваться три выпуска знаменитого советского киноальманаха «Хочу все знать» по тематике кино. Ежемесячный детский киножурнал был очень популярен среди детей в СССР. Его первый номер вышел в свет в 1957 году. К началу 2003 года на Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм» было создано 264 выпуска киножурнала.

Цитата из к/ф «[Остров сокровищ». реж Владимир Вайншток. 1937. СССР Разговор с попугаем

Отдельным событием «КиноWeekend-а» станет показ картины «Остров сокровищ» Владимира Вайнштока, которой в 2016 году исполняется 80 лет. Фильм вышел на экраны в 1937 году и стал первой советской экранизацией романа Роберта Льюиса Стивенсона, хотя по сюжету сильно отличался от оригинала. Роль главного героя в картине исполняет девушка Дженни, и вместе с нею в фильм органично вписалась история любви.

В программе фестиваля также — показы современных российских мультфильмов:

«Королевский завтрак» Екатерины Бойковой и Александра Фокина — рассказ о том, как порой от крошечного кусочка масла зависит спокойствие всего Королевства;

и — рассказ о том, как порой от крошечного кусочка масла зависит спокойствие всего Королевства; «Ангелочек» Залины Бидеевой — история о том, как маленький восковой ангелочек перевернул всё в душе мальчика, лишенного материнской любви;

— история о том, как маленький восковой ангелочек перевернул всё в душе мальчика, лишенного материнской любви; «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Александра Люткевича — случайно уменьшив себя до размеров насекомых, брат и сестра Карик и Валя переносятся в удивительный мир растений и насекомых, живущий по своим законам, неведомым человеку.

В фойе кинотеатра «Космос» юных зрителей ждут квесты от центра развития «Ориентир», научные поединки от образовательного центра «Альфавиль», шоу мыльных пузырей, мастер-классы по анимации от «Мультнауки» и многое другое.