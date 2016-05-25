Кито, 26 мая, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа во время своего доклада нации в парламенте уточнил число жертв землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера, которое произошло 16 апреля 2016 года и затронуло, главным образом, провинции Манаби и Эсмеральдас. Президент Эквадора сообщил, что в результате землетрясения погибло 673 человека, 9 человек все еще числятся без вести пропавшими, 113 удалось найти живыми, 6 274 человека получили ранения. Кроме того, в результате повреждения или разрушения 6 998 строений. без крова осталось 28 775 человек. Он заявил, что не будет заниматься дешевым политиканством, как отмена еженедельных выступлений или продажа президентского самолета на фоне произошедшей трагедии. И призвал сограждан сообщать обо всех незаконных строениях, а именно, плохо построенных, без соблюдения строительных норм, в провинциях, затронутых землетрясением, сообщает «Эквадор сегодня».

ecuavisa.com Последствия землетрясения в Эквадоре

Отметим, что еще два мощных землетрясения произошли в Эквадоре 18 мая, в результате чего погиб один человек и 85 получили ранения, сообщало агентство Reuters.