София, 26 мая, 2016, 00:02 — ИА Регнум. На крупнейшем болгарском курорте «Солнечный берег» царит хаос, который может прогнать туристов с курорта. Об этом заявил член управляющего Совета собственников на «Солнечном берегу» Веселин Налбантов, пишет болгарская газета «Труд».

Битое стекло на пляже

«Улицы заставлены припаркованными автомобилями, аллеи полны торговцами-цыганами, мусор разбросан повсюду, и общая картина беспорядка может отпугнуть туристов», — отметил Налбантов.

По его словам, на курорте уже немало скандинавских, английских, израильских туристов, которые были встречены «неподобающим образом». «Мои коллеги постарались, открыли отели, но от этого беспорядка необходимо избавляться, министерство туризма должно начать незамедлительные проверки», — заявил Налбантов.

Исполнительный директор «Солнечного берега» Златко Димитров сообщил, что, хотя пропускные пункты на курорте уже открыты, нарушающих порядок водителей пока только предупреждают, но с начала лета начнут работать эвакуаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом в Болгарии отмечалось существенное сокращение потока российских туристов. Ежемесячно сообщалось о сокращении количества отдыхающих из России на болгарском черноморском побережье почти на 30% по сравнению с традиционными показателями. Туроператоры отмечали, что многие из российских граждан, прежде посещавших Болгарию, теперь предпочитают для отдыха другие страны. Часть традиционного болгарского турпотока оттянул на себя и присоединившийся к России Крым.

Вместе с тем, предстоящим летом Болгария рассчитывает заменить российским туристам ставшие недоступными Турцию и Египет. В марте сообщалось, что власти республики разрабатывают план по привлечению российских туристов, ранее предпочитавших турецкие и египетские курорты, чтобы избежать повторения печального сценария летнего сезона 2015 года.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова прогнозировала, что количество чартерных рейсов из России в Варну и Бургас этим летом возрастёт на 20% по сравнению с прошлым годом.