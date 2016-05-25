Ялта, Крым, 26 мая, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Пленарному заседанию Форума предшествовали пять дискуссионных площадок: «Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни»; «Кадровое обеспечение здравоохранения»; «Борьба с социально-значимыми заболеваниями. Лекарственное обеспечение»; «Доступность и качество медицинской помощи»; «Здоровье матери и ребенка».

Всесоюзная детская здравница «Артек». 1970-е

На основании результатов работы этих площадок была принята резолюция Форума «Здоровье людей — основа успешного развития России».

На пленарном заседании форума присутствовали полномочный представитель Президента РФ в КФО Олег Белавенцев, Губернатор Севастополя Сергей Меняйло, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев, открывая пленарное заседание форума, отметил: «Мы обсуждаем проблемы здоровья — нет более интересных и актуальных проблем. Нет человека, который, который не был бы озабочен проблемами своего здоровья и здоровья своих близких. Тема здоровья является междисциплинарной, в решение этих проблем включены государственные министерства и ведомства, министерство здравоохранения, министерство труда и социальной защиты, министерство по делам молодежи, профсоюзов. Мероприятие по обсуждению проблем здоровья такого формата партия «Единая Россия» проводит впервые. На этом форуме мы обсуждаем вопросы, которые требуют немедленных, безотлагательных решений, но в то же время решаем вопросы стратегии, которую предложил председатель нашей партии Дмитрий Медведев.»

В своем выступлении Дмитрий Медведев уделил внимание каждой из всех озвученных на Форуме тем.

Дмитрий Медведев на Форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России»:

О профилактике заболеваний и здоровом образе жизни:

«За здоровье отвечают не только доктора. За свое здоровье, как известно, отвечаем все мы, сами люди отвечают. Все также знают, что нельзя злоупотреблять алкоголем, курить, нужно есть полезную еду, нужно заниматься спортом, регулярно ходить к врачу для профилактики. Но это некая общая схема, в жизни все гораздо сложнее. Чтобы знание стало обычной практикой для каждого человека, необходимо, если хотите, об этом на площадке говорилось, вводить моду на здоровый образ жизни, в том числе и через социальную рекламу, как это предлагали на одной из площадок форума. Нужно подумать, может быть, действительно этому уделить более пристальное внимание».

О кадровом обеспечении здравоохранения:

«Здесь, в этом зале, большое количество врачей, медсестер, людей, которые каждый день заботятся о нашем здоровье. Работа эта очень непростая. Еще раз, пользуясь этой возможностью, хочу вас сердечно за нее поблагодарить. Человек, который решил стать врачом, уже в силу этого факта заслуживает определенного уважения. Студенты-медики ведь идут не за огромными деньгами в эту профессию, выдерживают жесткие вступительные экзамены, потом учатся долго. Это действительно зов души, это желание помогать людям. И мы (в данном случае я имею в виду и государство, и партию «Единая Россия») должны сделать все, чтобы будущие медики такое желание не потеряли. Для этого нужны две вещи: надо дать нормальную, достойную зарплату и хорошее медицинское оборудование. Вещи совсем простые, но тем не менее нам придется еще много трудиться, чтобы вся наша страна отвечала самым современным критериям по двум этим позициям.

О социально значимых заболеваниях:

«Мы боремся с социально значимыми болезнями. Прошлый год, напомню, был одом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь стремимся привлечь внимание людей к этой теме ‑ и сейчас мои товарищи, которые здесь выступали на этой трибуне, об этом говорили, — чтобы они сами могли себя обезопасить. Важность всего этого понимают в «Единой России», этому была посвящена отдельная дискуссионная площадка. Я поддерживаю предложения Партии, которые там прозвучали».

О доступности медицинской помощи:

«Мы действительно вкладываем в медицину очень большие деньги. Приведу одну цифру: только за последние пять лет, с 2011 по 2015 год, расходы на здравоохранение в нашей стране превысили 12 трлн рублей. Это колоссальная цифра. За счет этих средств мы строили новые поликлиники, ремонтировали существующую лечебную базу, закупали оборудование. Это было необходимо».

О здоровье матери и ребенка:

«Мы действительно впервые достигли исторического минимума по материнской и младенческой смертности, во многом благодаря строительству современных перинатальных центров. Это хороший, большой результат. За последние годы мы построили 26 таких центров, где есть все необходимое для того, чтобы в самых сложных условиях и маме, и ребенку была оказана самая современная медицинская помощь. Это была наша с вами инициатива — инициатива партии «Единая Россия». Здесь есть что предъявить. Мы и дальше будем строить подобные центры, в этом нет никаких сомнений».

Кроме того, участники форума обсудили вопросы реализации программы здравоохранения в стране и Крымском федеральном округе, борьбы с фальсифицированной медицинской продукции, охраны здоровья матери и ребёнка, кадровой политики в сфере здравоохранения, проблемы, связанные с борьбой с социально значимыми заболеваниями. Ряд обсуждений касался развития санаторно-курортного комплекса Крыма и Севастополя.

В своем выступлении перед участниками Форума Дмитрий Медведев особо отметил, что перед Правительством РФ стоит комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в Крыму и Севастополе.

«Многие проблемы сферы здравоохранения в Крыму остались еще со времен распада СССР. Очень большая проблема в плане технического обеспечения. Систему медицинской помощи необходимо совершенствовать, нам предстоит большая работа», — сказал глава Правительства РФ.

«Нам необходимо выводить на новый уровень развития санаторно-курортный комплекс. В этом плане Крым — уникальный регион, который обладает колоссальным медицинским, санаторным потенциалом. Это понимают все, кто хотя бы раз побывал здесь. Нужно приводить в порядок базу санаторного лечения, возвращать здравницам Крыма первоначальный блеск».